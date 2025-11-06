Berri’den Net Tavır: İsrail’le Masaya Oturmak Söz Konusu Değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada İsrail ile yürütülmesi planlanan arabuluculuk gündemlerine net bir dille karşı çıktı. Berri, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürürken müzakere çağrısı yapan çevrelerin “gerçeği görmezden geldiğini” ifade etti.

“Bugün bize diyalogdan söz edenler önce sınırlarımızdaki bombardımanlara baksın,” diyen Berri, ABD’nin son dönemde devreye soktuğu diplomatik temasların, İsrail’in saldırganlığını perdeleme amacı taşıdığını öne sürdü.

Berri, Washington’un Beyrut üzerindeki baskısına dikkat çekerek, ABD’li elçi Tom Barrack’ın açıklamalarını “iç gerilimi körükleyen sorumsuz beyanlar” olarak nitelendirdi. Ona göre bu tür açıklamalar, Lübnan halkının kararlılığını zayıflatmaktan başka bir sonuç doğurmuyor.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da değinen Berri, “Lübnan halkı yıkılan kentlerini onarma gücüne sahip, yeter ki güvenlik sağlansın ve dış müdahaleler son bulsun” dedi.

Siyasi analistler, Berri’nin bu çıkışını Lübnan direniş hattı içindeki birlik çağrısı olarak yorumluyor. Uzmanlara göre Beyrut yönetimi, savaşın tam ortasında “müzakere” kavramının bir teslimiyet aracına dönüşmemesi konusunda kararlı.