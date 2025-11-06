Kassam’dan İsrail’e Ağır Darbe: Gazze’de Kurulan Tuzak Görüntülendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde savaşın seyrini değiştiren taktiksel bir operasyonun görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun “esir naaşlarını çıkarma” bahanesiyle girdiği bölgeye düzenlenen planlı saldırının geçtiği anları paylaştı.

Kassam kaynakları, bu operasyonun “güvenlik aldatması” adı verilen özel bir yöntemle gerçekleştirildiğini belirtti. Paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin bölgede kazı yaptığı sırada uzaktan kumandayla patlatılan mühimmatla hedef alındığı görülüyor. Operasyon sonrası bölgeden yükselen siyah dumanlar, Tel Aviv’in kayıplar yaşadığına işaret ediyor.

Kassam Tugayları, açıklamasında “düşman ordusunun sahadaki her hareketinin dikkatle izlendiğini” vurguladı. Direniş kaynakları ise bu operasyonun, İsrail’in istihbarat zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ve Tel Aviv’in Gazze’de hiçbir güvenlik üstünlüğü sağlayamadığını belirtti.

İsrail ordusu ise, olaya ilişkin detay vermekten kaçındı. Ancak bölgeye yönelik artan hava saldırıları, olayın ardından yaşanan askeri öfkenin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel analizlere göre Kassam’ın bu operasyonu, yalnızca sahadaki dengeyi değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğü de direniş cephesine taşımış durumda.