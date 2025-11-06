Doğunun Yeni Denge Hamlesi: İran, Rusya ve Çin Viyana’da Batı Baskısına Ortak Yanıt Arıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-

Viyana’da dün yapılan üçlü toplantıda, masada sadece İran’ın nükleer programı yoktu. Görüşme, küresel güç dengesinin Doğu eksenine doğru kaydığı bir dönemde gerçekleşti. İran, Rusya ve Çin temsilcileri, Batı’nın sürekli yaptırım tehditleriyle çevrelenmiş bölgelere karşı ortak stratejiler geliştirme konusunda uzlaştı.

Diplomatik kaynaklara göre toplantıda öne çıkan tema, “egemenlik temelli kalkınma ve teknolojik bağımsızlık” oldu. İran heyeti, nükleer teknolojinin ulusal kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgularken, Rusya ileri enerji işbirliği konularını gündeme taşıdı. Çin tarafı ise Asya’daki ticaret koridorlarını güvence altına alacak ortak altyapı projelerini masaya getirdi.

Analistler, Viyana buluşmasının, ABD’nin bölgesel nüfuzunu sınırlandırma yönündeki çabalara hız kazandıracağını belirtiyor. Özellikle Ukrayna krizinin Batı bloğunu yorduğu, Gazze savaşının ise küresel kamuoyunda ABD’yi diplomatik olarak yalnızlaştırdığı bir süreçte, bu üçlü istişarenin stratejik öneminin arttığı ifade ediliyor.

Tahran merkezli gözlemciler, bu toplantının sadece bir diplomatik diyalog olmadığını, aynı zamanda yeni bir güvenlik mimarisinin temellerinin atıldığını savunuyor. Moskova ve Pekin’in bölgedeki direniş ekseniyle örtük koordinasyonları, Batı’nın baskı seçeneklerini sınırlıyor.

Bölgede artan enerji trafiği, savunma alanındaki çok taraflı protokoller ve finans sisteminde dolar dışı takas girişimleri de bu yeni denge arayışının ekonomik boyutunu oluşturuyor. Viyana toplantısının, bu çabaları kurumsallaştırmaya dönük bir platforma dönüşmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, İran, Rusya ve Çin’in Viyana hareketi, Batı’nın tek kutuplu düzen iddiasına karşı fiilen yürürlüğe konulan “doğal denge politikası”nın yeni halkası olarak dikkat çekiyor.