Fabrikalar Sökülüp Gidiyor: Türk Sanayisinin Yeni Yurdu Kuzey Afrika

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’den Kuzey Afrika’ya hızla taşınan sanayi tesisleri, hem ekonomik hem de bölgesel rekabet dinamikleri açısından çok boyutlu bir analiz gerektiriyor.

Ekonomik analiz perspektifinden bakıldığında, Türkiye’deki yüksek enflasyon, artan enerji ve üretim maliyetleriyle nitelikli iş gücü sıkıntısı, fabrikaların Mısır, Fas ve Tunus gibi pazarlara kaymasına yol açıyor. Son bir yılda 160’ın üzerinde tekstil fabrikasının üretim merkezini Mısır’a taşıdığı, mobilya ve metale dayalı emek-yoğun sektörlerin de benzer biçimde Kuzey Afrika’ya yöneldiği kaydediliyor. Bu göç, Türkiye’nin sanayi şehirlerinde istihdam kaybı ve üretim zincirinde kalıcı hasar konusunda endişeleri büyütüyor. Sanayiciler, “artık mal değil fabrika ihraç ediyoruz” diyerek mevcut tabloyu ağır bir dille tanımlıyor.

Bölgesel güç dengeleri açısından ise Kuzey Afrika’ya taşınan Türk tesisleri, bölge ülkelerinin ekonomik profilini hızla değiştiriyor. Mısır enerji, Fas vergi ve Avrupa pazarı avantajıyla öne çıkarken, yeni gelen Türk yatırımları bu ülkelerin sanayi kapasitesini artırıyor. Türkiye’nin ihracat rakamları içinde Kuzey Afrika payının son dönemde artmış olması, bu kayışın sürdürülebilir olduğunun göstergesi kabul ediliyor. Bölgesel gözlemciler, Ankara’nın sanayi bağımsızlığını yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu durumun Ortadoğu ve Afrika hattında yeni ekonomik güç dengeleri oluşturduğunu vurguluyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında uzmanlar, Türkiye’nin yeniden üretim merkezi olabilmesi için enerji maliyetlerinde ciddi indirim ve finansal erişimde iyileşme gerektiğinin altını çiziyor. Aksi takdirde, Türkiye’de sanayi kentlerinde yeni bir işsizlik dalgası ve bölgesel rekabette kalıcı güç kaybı yaşanabileceği değerlendirmeleri öne çıkıyor.