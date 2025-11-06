Sınırda Patlama Sessizliği: Suudi Topları Yemen’in Üzerine Ateş Kusuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın Yemen’e düzenlediği son topçu saldırısında, özellikle Saada vilayetinin sınır bölgeleri hedef alındı. Yerel medya ve görgü tanıkları, saldırının sivillerin ev ve tarım alanlarına isabet ettiğini bildiriyor. Bölge kaynakları henüz can kaybına dair net bir bilgi vermedi; ancak geçmiş saldırılarda sivillerin doğrudan hedef alındığı ve aralarında çocukların da yaralandığı vakalar yaşandığı biliniyor.

Yemenli gözlemciler, Suudi ordusunun bu tür topçu ateşiyle sivil alanları vurmasının, bölgede yaşayan halkı korku ve belirsizlik ortamına sürüklediğini belirtiyor. Sınır hattında 2015’ten bu yana süreklilik kazanmış olan çatışmalarda, askeri manevraların çoğu zaman yerleşim birimlerinde maddi yıkıma ve insani krizlere yol açtığı kaydediliyor.

Uluslararası kamuoyunda ise Riyad’ın bu hamlesi, Yemen’deki direnişi bastırmak ve İran destekli Husi güçlerinin sınır ötesi etkisini zayıflatmak için bölgeyi “sürekli sıcak” tutma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Topçu saldırılarının, Washington ve Tel Aviv’in desteğiyle yürütüldüğü, Yemen’deki savaş suçları zincirine yeni bir halka eklediği ifade ediliyor. Bölgede, ateşkes görüşmelerinin zaman zaman gündeme gelmesine rağmen saldırıların aralıksız devam etmesi, halk arasında tansiyonun daha da yükselmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında gerçekleştirdiği bu son saldırı, hem sivil kayıpların artmasına hem de bölgedeki çatışma yükünün ağırlaşmasına yol açarken, Yemen’deki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor.