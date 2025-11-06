Pezeşkiyan’dan Macron’a: Güveni Sağlayacak İlk Adım Batı’nın Olmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen son telefon görüşmesi, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde güven inşasının ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pezeşkiyan, görüşmede Batı’nın İran’ın güvenini kazanmak için ilk adımları atması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Samimiyetini kanıtlayıp güven oluşturmaya çalışması gereken taraf biz değiliz, bu görev öncelikle ABD ve Avrupa’dadır” diyerek müzakerelerdeki temel duruşunu net biçimde ortaya koydu. Bu sözler, özellikle İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik meselelerindeki tutumunun esaslarına vurgu yapıyor.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, nükleer programın barışçıllığı ve şeffaflık talepleri ele alındı. Macron, Fransa’nın İran ile diyaloğa devam etmek istediğini ve bölgesel istikrarın önemini dile getirdi. Ancak, Pezeşkiyan’ın vurguladığı güven meselesi, müzakereler önünde en büyük zorluk olarak öne çıkıyor.

Uluslararası çevreler, bu görüşmenin İran-Batı ilişkilerinde karşılıklı güven yaratma sürecinde bir dönüm noktası olabileceğini ifade ediyor. Ancak ne Macron’un ne de Pezeşkiyan’ın sözleri, mevcut güvensizliğin aşılmasının kolay olmayacağını gösteriyor.

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, İran’ın kararlı bir şekilde “doğrudan ABD ve Avrupa’dan somut adımlar beklediği” signalini verirken, diplomatik zeminde güven inşa edilmediği sürece müzakerelerin ilerlemesinin güçleşeceği mesajını da açıkça ortaya koyuyor.