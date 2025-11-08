Tunus’ta Muhalefetin Sessiz Çığlığı: Hapishanelerde Başlayan Grev Ülke Siyasetini Sarsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ülkede 2021’de parlamentonun feshedilmesiyle başlayan siyasi kriz, bugün cezaevlerinin duvarlarını aşan bir direnişe evrildi. Tutuklu muhalif siyasetçiler, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı ve muhalefetin sistematik biçimde susturulduğu gerekçesiyle süresiz açlık grevine başladı.

Raşid Gannuşi ve beraberindeki muhalif isimler, “adil yargılanma” ve “siyasi tutukluların serbest bırakılması” taleplerini dile getirirken, hükümet cephesinden gelen sessizlik dikkat çekiyor. İnsan hakları örgütleri ise grevlerin sağlık açısından kritik bir eşiğe yaklaştığı uyarısında bulunuyor.

Tunus sokaklarında artan tansiyon, Said yönetimine karşı toplumsal tepkinin yeniden alevlenmesine neden oldu. Uzmanlar, açlık grevlerinin kısa vadede yalnızca cezaevlerindeki tutukluların değil, ülke genelindeki demokratik taleplerin de sesi haline geleceğini belirtiyor.

Kuzey Afrika’nın bir zamanlar “Arap Baharı’nın umudu” olarak anılan Tunus’u yeniden belirsizlik sarmış durumda. Direnişin ne kadar süreceği ve yönetimin bu sessiz protestoya nasıl karşılık vereceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.