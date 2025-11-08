Tahran’dan Washington’a Sert Tepki: “Trump’ın İtirafı Gerçekleri Ortaya Koydu”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın son açıklamalarında İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında “bizzat koordinasyon sağladığını” ifade etmesini “bölgedeki saldırgan politikanın itirafı” olarak nitelendirdi. Tahran’a göre bu açıklama, ABD’nin uzun süredir “doğrudan dahli olmadığını” öne süren resmi tutumuyla çelişiyor.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, “Washington’un maskesi bir kez daha düştü. İran’a yönelik saldırıların planlayıcısı, yalnızca Tel Aviv değil, Beyaz Saray’dır,” ifadelerini kullandı.

İran basını, Trump’ın sözlerinin bölgedeki istikrarsızlığın asıl sorumlusunu net biçimde ortaya koyduğunu vurgularken, birçok yorumcu bu çıkışı “Amerikan müdahaleciliğinin kendi ağzından itirafı” olarak değerlendirdi.

Tahran yönetimi, uluslararası toplumu “ABD ve İsrail’in bölgesel saldırganlığına” karşı açık tavır almaya çağırdı. Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca diplomatik gerilimi artırmakla kalmayıp, İran’ın bölgedeki direniş eksenini daha da güçlendireceği görüşünde.