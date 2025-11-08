  1. Ana Sayfa
Latin Amerika Ayağa Kalktı: Washington’un Baskısına Karşı Halklar Birleşiyor

8 Kasım 2025 - 16:06
ABD’nin Venezuela ve çevresinde yürüttüğü askeri yığınak ve tehdit politikaları, Latin Amerika’da sert bir tepkiyle karşılandı. Bölge ülkeleri, egemenliklerini koruma ve halk dayanışmasını güçlendirme yönünde ortak bir irade ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin son haftalarda Karayipler ve Güney Amerika kıyılarına yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirmesi, bölgede yeni bir müdahale hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Venezuela’ya yönelik tehditkâr söylemler, Latin Amerika başkentlerinde endişe ve öfkeyle karşılandı.

Caracas yönetimi, ABD’nin “barışı tehdit eden saldırgan bir tutum” sergilediğini belirterek, ülkenin savunma kapasitesinin tam teyakkuzda olduğunu açıkladı. Bolivya, Nikaragua ve Küba’dan yapılan açıklamalarda da bölgesel dayanışma vurgusu öne çıktı.

Bolivya Dışişleri Bakanı, “Latin Amerika halkları artık Washington’un buyruğuyla hareket eden değil, kendi kaderini tayin eden halklardır” ifadelerini kullandı. Brezilya ve Arjantin’deki sivil toplum örgütleri de ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı geniş katılımlı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

Analistler, bu gelişmenin yalnızca diplomatik bir gerilim değil, aynı zamanda Latin Amerika’nın emperyalizme karşı tarihi refleksini yeniden canlandırdığını vurguluyor. Bölge halkları, bağımsızlık mücadelesinin 21. yüzyıldaki yeni safhasına adım atarken, dayanışma mesajı sınırları aşıyor.

