Washington’dan Budapeşte’ye Sessiz Ödül: Macaristan’a Rus Enerjisi Muafiyeti

Orban, ülkesinin enerji arzının yüzde 85’inin Rusya’dan sağlandığını hatırlatarak, “Macar halkını enerji krizine sürükleyecek bir yaptırımın sorumluluğunu kabul edemeyiz” dedi. Trump ise görüşmede, Macaristan’ın “coğrafi ve ekonomik gerçeklikler nedeniyle farklı bir konumda” bulunduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği içinde ABD çizgisini izleyen ülkelerden itiraz sesleri yükselirken, Orban yönetimi kararı “ulusal çıkarların korunması” olarak savundu.

Uzmanlara göre bu gelişme, hem Washington’un Avrupa’daki enerji politikasında çatlak yarattı hem de Macaristan’ın Batı ile Rusya arasında kurduğu denge oyununu güçlendirdi. Direniş çevrelerinde ise karar, “ABD’nin bile enerji savaşlarında sınır tanımadığının” yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.