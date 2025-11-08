  1. Ana Sayfa
Washington’dan Budapeşte’ye Sessiz Ödül: Macaristan’a Rus Enerjisi Muafiyeti

8 Kasım 2025 - 16:10
ABD’nin Macaristan’a Rus petrolü ve doğalgazı yaptırımlarında bir yıllık muafiyet tanıması, Orban yönetimi için diplomatik bir kazanım, Washington içinse jeopolitik bir taviz olarak görülüyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Başbakan Viktor Orban’ın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklanan karar, Avrupa enerji denkleminde dikkat çekici bir istisna yarattı. Rusya’ya karşı yaptırım politikasında sert tutumuyla bilinen ABD’nin Macaristan’a bu muafiyeti tanıması, kulislerde “pragmatik bir esneklik” olarak yorumlanıyor.

Orban, ülkesinin enerji arzının yüzde 85’inin Rusya’dan sağlandığını hatırlatarak, “Macar halkını enerji krizine sürükleyecek bir yaptırımın sorumluluğunu kabul edemeyiz” dedi. Trump ise görüşmede, Macaristan’ın “coğrafi ve ekonomik gerçeklikler nedeniyle farklı bir konumda” bulunduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği içinde ABD çizgisini izleyen ülkelerden itiraz sesleri yükselirken, Orban yönetimi kararı “ulusal çıkarların korunması” olarak savundu.

Uzmanlara göre bu gelişme, hem Washington’un Avrupa’daki enerji politikasında çatlak yarattı hem de Macaristan’ın Batı ile Rusya arasında kurduğu denge oyununu güçlendirdi. Direniş çevrelerinde ise karar, “ABD’nin bile enerji savaşlarında sınır tanımadığının” yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

