Washington’dan Budapeşte’ye Sessiz Ödül: Macaristan’a Rus Enerjisi Muafiyeti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Başbakan Viktor Orban’ın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklanan karar, Avrupa enerji denkleminde dikkat çekici bir istisna yarattı. Rusya’ya karşı yaptırım politikasında sert tutumuyla bilinen ABD’nin Macaristan’a bu muafiyeti tanıması, kulislerde “pragmatik bir esneklik” olarak yorumlanıyor.
8 Kasım 2025 - 16:10
ABD’nin Macaristan’a Rus petrolü ve doğalgazı yaptırımlarında bir yıllık muafiyet tanıması, Orban yönetimi için diplomatik bir kazanım, Washington içinse jeopolitik bir taviz olarak görülüyor.
