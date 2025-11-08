Savaşın Gölgesinde: Güney Lübnan’da Kan ve Direniş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Lübnan, İsrail’in yoğun hava saldırılarıyla yeniden savaşın gölgesine büründü. Son saldırılar başta Ayta el-Cebel, Taybeh, Tirdaba, Zevter el-Şarkiye ve Kefar Dunin olmak üzere sınır hattına yakın kasabalarda gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sadece bu hafta içinde en az üç sivil hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı; Salah Gandur Hastanesi yakınlarına ve Şeyh Dağı eteklerindeki ana yollara yönelik saldırılarda büyük can kaybı yaşandı.​

İsrail ordusu, Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen askeri altyapı ve silah depolarına yönelik operasyonlar düzenlediğini ve sivil alanlardan uzak durulması için uyarı yapıldığını açıkladı. Ancak Lübnan yönetimi ve bölge kaynakları, saldırıların sivilleri ve altyapıyı hedef almaya devam ettiğini, bombardımanda bir demir fabrikasının ve birçok yerleşim yerinin tamamen tahrip olduğunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Joseph Avn saldırıları “hukuk dışı ve alçakça” olarak nitelendirirken, Lübnan’ın barışçıl müzakerelere açık olduğunu vurguladı; İsrail ise Hizbullah'ın yeniden silahlanmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.​

Saldırıların ardından bölgede insansız hava aracı ve helikopterlerle yapılan operasyonlar, sivillerin kitlesel olarak göç etmesini ve yerinden edilmesini hızlandırdı. Son bir yılda 80 binden fazla kişi evlerini terk etti, onlarca köy ve kasabada altyapı çöktü.​

Bölgedeki artan gerilim, Lübnan ordusunun Hizbullah ve diğer silahlı grupları silahsızlandırma planları üzerinde tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Taraflar arasındaki ateşkes ve barış görüşmeleri sık sık ihlal ediliyor; savaşın tekrar bölgeyi saracağına ilişkin endişeler güçleniyor.