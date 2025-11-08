Gazze’de Yeni Dönem: ABD Baskısıyla Geçici Yönetim ve Silahsızlandırma Planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington Post’un son güncel haberine göre, ABD’nin CENTCOM yapılanması, Gazze’de insani yardımların güvenli biçimde dağıtılması ve ateşkesin işleyişinin izlenmesi amacıyla yeni insansız hava araçları ve radar sistemleriyle gözetim kapasitesini artırıyor. CENTCOM’un bu operasyonları, Amerikan yönetiminin bölgedeki çatışma sonrası düzeni Batı’nın çıkarlarına uygun biçimde şekillendirme stratejisinin parçası olarak gündeme geliyor. Washington’un öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planı, Gazze’de çatışmaların hızla sona ermesini, rehinelerin ve cenazelerin 72 saat içinde iade edilmesini ve Hamas’ın elindeki askeri gücün tasfiyesini zorunlu kılıyor.​

Plana göre, Hamas’ın Gazze yönetiminden çekilmesi ve askeri faaliyetlerini sonlandırması şart koşulurken, bölgenin idaresi süresince “tarafsız” ve “teknokrat” bir Filistin komitesi geçici olarak görevlendirilecek. Trump’ın tavrına damgasını vuran “Bibi’ye bebek bakıcılığı” söylemi, Netanyahu üzerinde doğrudan denetim baskısı anlamına geliyor; ABD’nin arabuluculuğunda bölgede güvenlik duvarı kurulacak, Gazze’de Hamas’ın silah bırakmaması halinde kriz derinleşecek ve uluslararası mekanizma müdahalede daha aktif bir rol üstlenecek.​

Netanyahu ve Trump’ın planı, Batılı ülkelerle uzlaşı zemininde bölgesel dengeyi yeniden kurmayı esas alırken, Hamas yetkilileri bunu “Filistin halkının haklarını yok sayan bir psikolojik baskı modeli” olarak yorumluyor. Mısır, Katar, Türkiye gibi ülkeler ise, planın uygulanmasında doğrudan garantör rolü üstlenmeye ve Şarm eş-Şeyh'teki barış zirvesinde uluslararası destek arayışını sürdürüyor.​

Son aşamada, ABD’nin hem teknik gözetimi hem de siyasi denetimi sayesinde Gazze’de çatışmasız geçiş ve toplumsal barış hedefleniyor; Batı destekli yeni yönetim modeli ve Hamas’ın askeri etkisinin ortadan kaldırılması, bölgedeki dinamikleri kökten değiştirici bir adım olarak görülüyor.