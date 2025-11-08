ABD İstihbaratından İsrail’e Savaş Suçu Alarmı: Kanıtlar Derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Reuters’ın özel haberine göre, Amerikan güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından 2024 yılında elde edilen saha raporları ve uydu görüntüleri, İsrail ordusunun Gazze’de kullandığı askeri yöntemlerin “uluslararası insancıl hukuk” açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu gözler önüne serdi. Eski ABD yetkilileri, Tel Aviv yönetimine bağlı askeri hukukçuların, bazı operasyonların sivil kayıpları ve zorunlu göç vakalarını uluslararası kriterlere göre savaş suçu tanımlamasına sokabileceği yönünde uyarı yaptıkları bilgisini Reuters’a doğruladı.​

BM İnsan Hakları Konseyi ve Human Rights Watch gibi önde gelen kuruluşlar, özellikle Gazze’deki zorunlu toplu göç, toplu gözaltı, hastane ve okul saldırıları ile orantısız askeri güç kullanımını “açık savaş suçu” olarak tanımlıyor. Mayıs 2024’te Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri, elde edilen delillerin incelenmesiyle ilgili İsrail ve Hamas liderleri hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savaş suçu iddiaları ayrıca Amerikan Kongresinde ve insan hakları savunucularının lobi faaliyetlerinde küresel gündemin en tartışmalı başlıklarından biri haline gelmiş durumda.​

İstihbarat dosyasında yer alan veriler, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarda sivil altyapıyı ve halkı zorla tahliye ettiği, orantısız saldırılarla binlerce sivilin ölümüne yol açtığına işaret ediyor. Uzmanlara göre, bu bulgular savaş hukuku ihlallerinin hukuki olarak uluslararası mahkemelerde işlenme olasılığını da artırıyor. Washington yönetimi ise İsrail’e silah satışı ve istihbarat aktarımını sınırlandırma baskısıyla karşı karşıya; savaş suçu dosyalarının ilerletilmesi ihtimali ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.​