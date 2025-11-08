Berri’den Kararlı Mesaj: “Lübnan Düşmanla Barışmaz, Direnişten Vazgeçmez”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD ve Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik baskı ve tehditlerinin artmasıyla birlikte Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ile normalleşme tartışmasının “hiçbir şekilde gündemde olmadığını” ve “Siyonist rejimin saldırılarının tutumlarında bir değişikliğe yol açmayacağını” açıkça ifade etti.

Berri, Eş-Şarkü’l-Evsat gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

“İsrail ile ilişkileri normalleştirmek isteyen herkes bilmelidir ki bu mümkün değildir ve asla gerçekleşmeyecektir.”

Berri ayrıca, ateşkesin uygulamasını denetleyen Komite Mekanizması çerçevesine olan bağlılığını teyit ederek:

“Bu mekanizma, Lübnan, İsrail, ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler’i içeren kapsayıcı bir çerçevedir ve ben bu çerçeveye bağlıyım” dedi.

Lübnan Meclis Başkanı, “Daha önce de belirttiğim gibi, gerekirse sivillerden ve uzmanlardan yararlanmada hiçbir sakınca yoktur; tıpkı 2000 yılında Mavi Hat’ın çiziminde jeoloji ve haritacılık uzmanlarıyla iş birliği yapıldığı gibi,” ifadelerini kullandı.

Berri, cuma günü El-Cumhuriyye gazetesine verdiği demeçte Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik “yakında savaş” iddialarını yineleyerek şunları açıklamıştı: “Söyleyebileceğim tek şey şudur: Savaş söz konusu değildir. Ama soruyorum: Acaba İsrail, Lübnan’a karşı yürüttüğü önceki savaşı gerçekten durdurmuş muydu?”

Berri, ülkede yaşanan gerginliğin kaynağı olarak ABD özel temsilcisi Tom Barak’ın tehditkar açıklamalarını göstermişti ve şöyle demişti:

“Lübnan, Kasım ayında sağlanan ateşkes anlaşmasına ve Komite Mekanizması çerçevesine tamamen bağlıdır. Gerekirse teknik ve uzman sivil kişilerden de faydalanabiliriz.”

Yine El-Akhbar gazetesinin aktardığına göre, bilgi sahibi kaynaklar, Beyrut ile Washington ve bazı Arap başkentleri arasında yürütülen yazışmalarda ABD’nin “Lübnan–İsrail doğrudan müzakereleri” dışındaki her yolu reddettiğini duyurdu.

Bu kaynaklara göre, “ABD yetkilileri, Lübnanlı yetkililere tehditkar bir dille, İsrail’in saldırılarını önlemek için tek yolun Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik somut adımların atılması ve İsrail ile doğrudan siyasi görüşmelere girilmesi olduğunu açıkladı. ABD ayrıca, İsrail üzerinde hiçbir baskı uygulamayacağını açıkça vurguladı.”

Ayrıca ABD’nin temaslarında, “İsrail’in Hizbullah üzerinde baskı kurmak ve ondan daha fazla taviz almak amacıyla Lübnan’a karşı askerî saldırılarını artırdığı”

mesajı sürekli tekrarlandı.

Tüm bu gerilime rağmen Nebih Berri’nin mesajı net:

Ne tehdit, ne şantaj, ne de silah sesi Lübnan’ı İsrail’e boyun eğdirmeyecektir.