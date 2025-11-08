İsrail Ordusundan Yeni Sınır İhlali: Kuneytra’nın Ayn Feride Köyü Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, Kuneytra bölgesinde son haftalarda yoğunlaşan harekât kapsamında, 1974 yılına dayanan Sınır Hattı Anlaşması’nı ihlal ederek Ayn Feride köyüne sızdı. Yerel kaynakların ve bölge gözlemcilerinin aktardığına göre, bu tür sınır ihlalleri giderek sıklaşırken, İsrail güçleri Kuneytra’nın kuzey kırsalında askeri varlıklarını ve karakollarını artırdı.

Suriye hükümeti, İsrail’in bu hareketlerini uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirip sert şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler ve bölgesel aktörlerden İsrail’e karşı daha kararlı tutum alınması çağrısı yapıldı. 1974 Sınır Hattı Anlaşması, her iki tarafın da tampon bölgeyi silahsızlandırılmış ve karşılıklı saygı ile korumasını öngörürken, İsrail’in son hareketleri bu hassas dengeyi zedeliyor.

Bölgedeki askeri gözlem raporları, İsrail’in bu tür sınır ihlalleri ile sadece Suriye egemenliğine değil, bölgesel barış ve güvenlik mekanizmalarına da meydan okuduğunu gösteriyor. Uzmanlar, artan bu ihlallerin Orta Doğu’daki kırılgan ateşkes ve çatışma çözümleri sürecine zarar verebileceği uyarısında bulunuyorlar.

Sonuç olarak, Ayn Feride’deki sızma, İsrail-Suriye arasındaki gerilimi yeniden yükseltirken, uluslararası diplomaside bu konuda yeni baskılar gündeme gelebilir. Bölge halkı ise bu tür askeri hareketlerin yarattığı güvensizlik ortamından derin endişe duyuyor.​