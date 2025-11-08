Venezuela Muhalefetinden Trump’ın Askeri Varlığına Destek: “Hükümeti Devirmenin Tek Fırsatı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler ve Venezuela açıklarına yönelik askeri yığınağını artırırken, muhalefet cephesinde bu hamleler, kırılma noktası olarak görülüyor. Reuters ve ABD merkezli medya organlarının haberlerine göre, Trump’ın askeri varlığı, deniz saldırıları ve gizli operasyonları, Venezuela muhalefeti tarafından ülkeyi yöneten Nicolas Maduro rejimini devirmek için “tek ve en iyi fırsat” olarak değerlendiriliyor.​

Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve bölgesel güvenliği sağlama gerekçeleriyle Karayipler’de 8 savaş gemisi, gelişmiş bombardıman uçakları ve askeri personel bulunduruyor. Ancak muhalefet liderleri, bu askeri varlığı, Karakas’ta iktidar değişikliği için son koz olarak görüyor. Muhalif politikacılar, Trump’ın bölgesel hamlelerini destekleyerek, daha önce başarısız olan darbe girişimlerinin bu kez başarıya ulaşabileceği beklentisini yükseltiyor.​

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ilan ederek, her türlü askeri saldırıya karşı sert bir karşılık verme kararlılığını yineliyor. Gerginlik, sadece askeri sahada değil, diplomatik platformlarda da sürerken, bölge uluslararası camiada yeni çatışma ve kriz riskleriyle karşı karşıya bulunuyor.​

ABD'nin askeri varlığını artırması ve muhalefetin bu durumu hükümet değişikliği için fırsat olarak görmesi, Venezuela’da uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlığı derinleştiriyor. Bölgeye yönelik çözüm arayışlarının ne ölçüde etkili olacağı ise önümüzdeki süreçte uluslararası dengeleri yakından ilgilendiriyor.​