İsrail’in Batı Şeria’daki İhlalleri Artıyor: İşgal, İlhak ve Ekonomik Baskılar Derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 2025 yılı itibarıyla İsrail'in Batı Şeria’daki işgal politikaları daha da sertleşerek devam ediyor. İsrail Meclisi’nin bölgede belirli alanları “Yahudiye ve Samarya” adı altında resmen ilhak etmeye yönelik kararları, uluslararası hukuk açısından gayrimeşru ve bölge barış sürecini tamamen baltalayıcı nitelikte kabul ediliyor. İşgalci güçler, sadece siyasi ve toprak kontrolünü artırmakla kalmayıp aynı zamanda Filistinlilerin günlük yaşamını derinden etkileyen ekonomik baskıları da yoğunlaştırdı.​

Son verilere göre, 2025 yılında işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar 264 kez kayda geçti; bu saldırılar, toprak gaspları, yerleşimci şiddeti, tarım arazilerine zarar verme, su erişimini engelleme ve ev yıkımları gibi farklı alanlarda gerçekleşti. Özellikle zeytin hasat mevsiminde işgalci İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 340’a yakın saldırı düzenlemesi, direnişin sembolü olan zeytin ağaçlarına yönelik planlı bir yıkımın göstergesi olarak değerlendiriliyor.​

İsrail’in bu politikaları ağır insan hakları ihlalleri ve ciddi insani krizler doğuruyor; bölgede 2025 yılında 159 Filistinli öldürülürken, yüzlercesi yaralandı ve binlerce kişi yerlerinden edildi. Özellikle çocukların hedef alınması uluslararası toplumda büyük tepki çekiyor. Filistinli hak savunucuları, İsrail’in yerleşimci politikalarının ve askeri operasyonlarının Filistin devletinin ortaya çıkışını engellemek için sistematik bir strateji olduğunu dile getiriyor.​

Türkiye, BM ve birçok uluslararası aktör ise İsrail’in bu adımlarını şiddetle kınamakta, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının temel haklarının korunması çağrısında bulunmaktadır. Batı Şeria’daki son gelişmeler, bölgedeki barış umudunu zayıflatırken, uzun süredir devam eden çatışma ortamının daha da derinleşmesine yol açıyor.​