İran’dan İsrail’in Meksika Büyükelçisine Suikast Girişimi İddialarına Kesin Red

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Axios haber sitesinin isimsiz Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında İsrail’in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger’e yönelik bir suikast girişimi planladığı iddia edildi. Söz konusu suikast girişiminin Meksika güvenlik güçleri tarafından engellendiği ileri sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı da bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.​

Ancak Meksika Dışişleri Bakanlığı, böyle bir saldırıya dair ellerinde herhangi bir rapor veya istihbarat bulunmadığını açıkladı ve iddiaları reddetti. Bakanlık, ülkedeki tüm diplomatik misyonlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.​

İran tarafı ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “Böyle bir suikast girişimi olmadı. Bu, İran-Meksika dostane ilişkilerini hedef alan büyük bir yalan ve medya karalama kampanyasıdır” açıklamasında bulundu. İran’ın Meksika’daki diplomatik misyonu, Meksika yasalarına ve dostane ilişkilere saygı gösterilmesinin öncelik olduğunu ifade etti.​

Söz konusu iddialar, bölgedeki zaten yüksek tansiyondaki diplomatik gerilimi daha da artırırken, resmi makamlar ve uluslararası gözlemciler meseleyi yakından takip ediyor. İki taraf arasındaki karşılıklı suçlamalar, bölgesel istikrarı tehdit eden yeni bir kriz unsuru olarak görülüyor.​