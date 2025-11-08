Meksika’dan Suikast İddialarına Resmi Red: İran ve Meksika Diplomatik İş Birliği Mesajı Verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrailli yetkililerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Meksika'daki İsrail büyükelçisine yönelik suikast girişimini 2024 başlarında planladığı yönündeki iddialarına rağmen, Meksika hükümeti resmi bir suikast raporu bulunmadığını açıkladı. Meksika Dışişleri Bakanlığı, ülkenin diplomatik ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını ve güvenlik konularında kesintisiz iş birliği içinde olduklarını belirtti.​

İran ise iddiaları kesin bir üslupla reddederek açıklamasında, “Böyle bir suikast girişimi olmadı, bu iddialar Meksika ve İran arasında dostluk ve iş birliğine zarar vermeyi amaçlayan bir medya uydurmasıdır” ifadelerine yer verdi. İran, Meksika’nın çıkarlarına saygılı olduklarını ve bu tür asılsız iddialara karşı ortak bir duruş sergilediklerini vurguladı.​

Her iki ülke, bu tür kriz iddialarının ilişkileri zedelememesi için pozitif bir diyalog ve iş birliği çağrısı yaptı. Meksika’nın resmi açıklaması, iddiaların siyasi bir manipülasyon olduğu izlenimini güçlendirirken, bölgesel hızla artan gerilimlere rağmen diplomatik hattın açık tutulması önem kazandı. İran ve Meksika’nın bu ortak duruşu, hem bölgesel istikrar hem de ülkeler arasındaki ilişkilerin sağlamlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.​