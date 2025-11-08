Tahran’dan Sert Yanıt: “Suikast İddiaları Kurgudur, Gerçekler Çarpıtılıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD ve İsrail’in son günlerde uluslararası medyaya servis ettiği “Meksika’daki İsrail büyükelçisine yönelik İran kaynaklı suikast girişimi” iddiası diplomatik bir gerilime dönüştü. Tahran yönetimi, söz konusu iddiaları “asılsız, siyasi amaçlı bir kara propaganda” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Bu iddialar, bölgedeki direniş güçlerine yönelik başarısızlıklarını örtmek için uydurulmuş bir senaryodan ibarettir. Gerçekler çarpıtılıyor,” dedi. Meksika Dışişleri Bakanlığı ise kendi güvenlik kurumlarından bu yönde herhangi bir rapor almadıklarını belirterek, olayın tamamen spekülatif olduğunu duyurdu.

Buna rağmen ABD’li ve İsrailli yetkililer, “uluslararası istihbarat işbirliğiyle bir saldırı planının engellendiğini” öne sürdü. Ancak bölgesel uzmanlar, bu açıklamaların “Tahran’a karşı psikolojik baskı oluşturma stratejisinin” bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Tahran, Washington ve Tel Aviv’in bu tür iddialarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını savunarak, “Direnişi itibarsızlaştırma çabaları ne içeride ne dışarıda karşılık bulacak,” mesajını verdi. İran basını ise haberi, “ABD-İsrail ekseninin başarısızlıklarını örtmek için üretilmiş yeni bir propaganda operasyonu” olarak yorumladı.