Yemen’den kritik operasyon: ABD-İsrail-Suudi casus ağı çökertildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen İçişleri Bakanlığı, ülke içinde faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suudi Arabistan bağlantılı bir casusluk ağının çökertildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre, casusluk ağı uzun süredir yürütülen istihbarî takip sonucunda ortaya çıkarıldı ve tamamen etkisiz hale getirildi.

Ensarullah hareketinin üst düzey yetkililerinden ve Yemen resmi haber ajansı SABA’nın yönetim kurulu başkanı Nasruddin Amir, söz konusu operasyonun “Gazze’ye destek mücadelesinin bir parçası” olduğunu belirtti. Amir, Suudi Arabistan’ın doğrudan İsrail’le işbirliği içinde hareket ettiğini ve Gazze’ye karşı yürütülen savaşta Siyonist rejime destek verdiğini ifade etti.

Amir, “Bu ağların ortaya çıkarılması, Yemen’in Amerikan ve İsrail istihbaratına karşı verdiği savaşta yeni bir başarıdır. Suudi Arabistan’ın bu süreçteki rolü, Tel Aviv’e verilen açık desteğin kanıtıdır,” dedi. Amir ayrıca, bu faaliyetlerin Yemen ile Suudi Arabistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, casusluk ağının operasyon merkezinin Suudi Arabistan’da bulunduğunu ve ağ üyelerinin Amerikan, İsrailli ve Suudi subaylar tarafından eğitildiğini açıkladı. Bakanlık, bu hücrelerin Yemen’in askeri altyapısını hedef alacak istihbarat topladığını, ülkenin füze ve insansız hava araçları sistemleriyle savunma kapasitesine zarar vermeyi amaçladığını bildirdi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muştat da İçişleri Bakanlığı’nı ve güvenlik birimlerini tebrik ederek, “Yemen halkı düşmanların tüm komplolarını uyanıklığıyla boşa çıkarıyor,” ifadelerini kullandı. Muştat, bu başarının “Yemen’in Kur’anî perspektifle düşmanlarını tanıma bilincinden” kaynaklandığını söyledi.

Yetkililer, casusluk faaliyetlerinin amacının Yemen’in Gazze ve Filistin davasına verdiği güçlü desteği zayıflatmak olduğunu belirtiyor. Operasyonda kaç kişinin yakalandığına dair resmi açıklama yapılmadı.