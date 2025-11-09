Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’nın Sudan Büyükelçisi, ülkede yaşanan iç çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) saflarında Ukraynalı unsurların bulunduğuna dair ciddi göstergeler olduğunu duyurdu. Büyükelçi, bu unsurların Sudan’daki iç savaşı tırmandırmak ve HDK’nın insansız hava araçlarını aktif hale getirmek için görev yaptıklarını belirtti.

Rus diplomat, HDK milislerinin Darfur bölgesine yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığını, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivili katlettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, bu saldırılar sırasında kameralar önünde gerçekleştirilen vahşet sahneleri, “ırksal temizlik” düzeyinde bir suçun işlendiğini gösteriyor.

Daha önce Rusya’nın Novosti ajansı da Sudan ordusuna dayandırdığı haberinde, Ukraynalı paralı askerlerin Sudanlı isyancılarla birlikte hareket ettiğini ve bazı Ukraynalıların ülkenin batısındaki çatışmalarda öldüğünü bildirmişti.

Direniş cephesi çevreleri, ABD ve Batı’nın Ukrayna üzerinden Afrika’daki çatışmalara müdahil olarak kaosu derinleştirdiğini, Sudan’ın da bu kirli savaş politikalarının yeni cephesi haline geldiğini vurguluyor.