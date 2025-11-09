Hizbullah: Lübnan'ı savunmak için kimsenin iznine ihtiyacımız yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah’ın üst düzey temsilcilerinden Hasan Ezzeddin, direnişin Lübnan’ın gücünü temsil ettiğini ve İsrail’in korkutma politikalarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Ezzeddin, ülke ve halkın savunulması için hiçbir dış aktörün iznine ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı konuşmada Ezzeddin, şehitlere vefa borçlu olduklarını belirtti ve direnişin kuruluşundan bu yana izlediği yolun açık olduğunu kaydetti. Ezzeddin, İsrail’in direnişi kırma, silahsızlandırma ve Litani Nehri güneyinde tampon bölge oluşturma hedeflerinde başarısız olduğunu öne sürdü.

Ezzeddin, “Toprak, onur ve vatan savunusu için kimsenin iznine muhtaç değiliz” dedi. Ayrıca İsrail’in sahada elde edemediğini, ABD desteği ve dokunulmazlık sayesinde farklı yollardan gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti. Ona göre İsrail’in hırsının sınırı yok ve ancak direniş dur diyebilir.

Lübnan ordusunun düşmanla çatışmak istediğini ancak bunun için hükümetten siyasi bir karar gerektiğini belirten Ezzeddin, “direniş toplumu” anlayışının Seyyid Musa Sadr’ın vizyonuna yakın olduğunu, devletin mücadele etmemesi halinde halka gerekli imkânların sağlanması gerektiğini söyledi.

Ezzeddin, ülkenin ekonomik, psikolojik ve güvenlik açısından yoğun baskı altında olduğu değerlendirmesinde bulundu. İsrail saldırılarının sivil yerleşimlerde korku yaratmayı amaçladığını savundu. İç siyasette bazı aktörlerin düşmanla uyumlu hareket ettiğini ileri sürdü ancak bunun direnişi yıldırmayacağını, aksine kararlılığını artıracağını belirtti.

Yeniden inşa konusunda Ezzeddin, ABD’nin askeri, güvenlik ve ekonomik baskı uygulamaya çalıştığını iddia etti. Hükümet vatandaşların zararını telafi etmede yetersiz kalırsa, direnişin halkı yalnız bırakmayacağını ve tahrip edilen köyleri yeniden inşa edeceklerini, bunun 2006 sonrası deneyimine benzer bir yaklaşım olacağını ifade etti.