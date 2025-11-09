Sde Teiman Skandalında İsrail’de Şok Gelişme: Eski Askeri Başsavcı Hastaneye Kaldırıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail kamuoyunda büyük yankı uyandıran Sde Teiman işkence skandalı, ülkenin askeri ve siyasi çevrelerini sarsmaya devam ediyor. Soruşturmada adı geçen üst düzey isimlerden biri olan eski askeri başsavcı Yifat Tomer Yeruşalmi’nin aşırı dozda ilaç aldığı bildirildi. Yeruşalmi’nin Kudüs’te bir hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yeruşalmi’nin ismi, cezaevindeki Filistinli tutuklulara yönelik ağır işkence ve kötü muamele görüntülerinin sızdırılması sonrası başlatılan iç soruşturmada gündeme gelmişti. İsrail basını, olayın ardından ordu içindeki bazı üst düzey hukukçuların sorgulanacağını ve Yeruşalmi’nin de bu kapsamda ifade vermeye hazırlanırken rahatsızlandığını aktardı.

Sde Teiman cezaevinde yaşananlar, insan hakları örgütleri tarafından “devlet eliyle sistematik işkence” olarak tanımlanmıştı. Filistinli tutukluların maruz kaldığı ağır ihlallerin görüntülerinin ortaya çıkması, Tel Aviv yönetimini uluslararası alanda savunmasız bıraktı.

Yeruşalmi’nin hastaneye kaldırılması, İsrail ordusu içinde artan baskı ve skandalın büyüklüğüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Olayın, işkence iddialarına dair soruşturmayı daha da karmaşık hale getireceği yorumları yapılıyor.