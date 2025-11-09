Petro’dan Washington’a Sert Uyarı: “Kolombiya Kendi Kaderini Kendi Yazar”

Petro konuşmasında, Amazon havzasındaki yerli toplulukların dillerinde anlatılan bir efsaneye değinerek, “Atalarımız der ki; ormanın kalbine dokunmaya kalkan, onun öfkesini çağırır. Kolombiya da kendi ormanıdır — kendi kalbidir,” dedi.

ABD’nin geçmişte Latin Amerika’daki askeri ve ekonomik müdahalelerinden ders almadığını vurgulayan Petro, “Kolombiya artık kimsenin arka bahçesi değil. Eğer bir müdahale olursa, biz de cevabımızı veririz,” sözleriyle kalabalıktan büyük alkış aldı.

Petro’nun açıklamaları, Washington-Bogotá hattında süregelen diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşırken, Latin Amerika genelinde “bağımsızlık” ve “direniş” çağrılarının da güçlenmesine neden oldu.