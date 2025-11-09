  1. Ana Sayfa
Petro’dan Washington’a Sert Uyarı: “Kolombiya Kendi Kaderini Kendi Yazar”

9 Kasım 2025 - 16:42
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’li siyasetçiler Donald Trump ve Marco Rubio’yu hedef alarak, ülkesinin iç işlerine karışılmaması gerektiğini söyledi. Petro, yerli halklara ait bir efsaneye atıfla “Bu toprakların ruhu yabancı ellerin dokunuşunu reddeder” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya’da düzenlenen geniş katılımlı bir halk mitinginde konuşan Devlet Başkanı Gustavo Petro, son dönemde ABD’li siyasetçilerin ülke politikalarına yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Petro, isim vermeden Donald Trump ve Senatör Marco Rubio’yu işaret ederek, Washington’un Latin Amerika üzerindeki etkisini yeniden tesis etme girişimlerini “boş bir hayal” olarak nitelendirdi.

Petro konuşmasında, Amazon havzasındaki yerli toplulukların dillerinde anlatılan bir efsaneye değinerek, “Atalarımız der ki; ormanın kalbine dokunmaya kalkan, onun öfkesini çağırır. Kolombiya da kendi ormanıdır — kendi kalbidir,” dedi.

ABD’nin geçmişte Latin Amerika’daki askeri ve ekonomik müdahalelerinden ders almadığını vurgulayan Petro, “Kolombiya artık kimsenin arka bahçesi değil. Eğer bir müdahale olursa, biz de cevabımızı veririz,” sözleriyle kalabalıktan büyük alkış aldı.

Petro’nun açıklamaları, Washington-Bogotá hattında süregelen diplomatik gerilimi yeniden gündeme taşırken, Latin Amerika genelinde “bağımsızlık” ve “direniş” çağrılarının da güçlenmesine neden oldu.

