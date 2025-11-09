Petro’dan Washington’a Sert Uyarı: “Kolombiya Kendi Kaderini Kendi Yazar”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya’da düzenlenen geniş katılımlı bir halk mitinginde konuşan Devlet Başkanı Gustavo Petro, son dönemde ABD’li siyasetçilerin ülke politikalarına yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Petro, isim vermeden Donald Trump ve Senatör Marco Rubio’yu işaret ederek, Washington’un Latin Amerika üzerindeki etkisini yeniden tesis etme girişimlerini “boş bir hayal” olarak nitelendirdi.
9 Kasım 2025 - 16:42
News ID: 1748492
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’li siyasetçiler Donald Trump ve Marco Rubio’yu hedef alarak, ülkesinin iç işlerine karışılmaması gerektiğini söyledi. Petro, yerli halklara ait bir efsaneye atıfla “Bu toprakların ruhu yabancı ellerin dokunuşunu reddeder” ifadelerini kullandı.
yorumunuz