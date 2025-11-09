Suriye Üzerinde Yeni Oyun: “Washington ve Tel Aviv Manda Düzeni Peşinde”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da dengeler yeniden şekillenirken, Suriye üzerindeki hesaplar da giderek daha belirgin hâle geliyor. Bölgedeki siyasi ve askeri çevrelerden gelen uyarılara göre, ABD ve İsrail’in uzun süredir yürüttüğü koordineli plan, ülkeyi doğrudan kontrol altına almak için aşamalı bir stratejiye dayanıyor.

Bir bölge analisti, “Bu planın ilk aşaması, ülkenin kuzey ve doğusundaki ekonomik damarları koparmaktı. Ardından enerji hatlarının denetimi ve siyasi geçiş sürecinin manipülasyonu geldi,” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Suriye’nin yeniden yapılanması adı altında geliştirilen uluslararası projelerin, aslında ülkenin bağımsız karar mekanizmalarını devre dışı bırakmayı hedeflediğini belirtiyor. Özellikle ABD destekli yapıların yerel yönetim modelleri üzerinden kalıcı bir nüfuz kurma çabası dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, bu durum bölgesel direniş ekseninin tepkisini büyütürken, Şam yönetimi de yeni bir “bağımsızlık savaşı” söylemini öne çıkarıyor. Direniş çevreleri ise bu gelişmeleri “sömürgeciliğin yeni yüzü” olarak nitelendiriyor.