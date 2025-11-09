Filistin’de En Büyük Engel: “Birlik Sağlanmadıkça Direnişin Gücü Eksik Kalıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de süregelen savaşın yarattığı yıkımın ortasında, Filistin iç siyasetinde derinleşen bölünme yeniden tartışma konusu oldu. Direniş ekseni içinde yer alan çevreler, krizin çözümünün halkın iradesinde ve ortak bir siyasi vizyonda yattığını belirtirken, mevcut dağınıklığın ana sorumlusunun da yine örgütlerin kendisi olduğuna dikkat çekiyor.

Analistler, Hamas ile El Fetih başta olmak üzere çeşitli gruplar arasındaki rekabetin, Filistin davasının küresel düzeydeki meşruiyetini ve dayanışma gücünü zedelediği görüşünde. “Birlik olmadan zafer olmaz” diyen bir Filistinli akademisyen, “Saldırılar ne kadar acımasız olursa olsun, biz hâlâ tek ses olmayı başaramadık. Bu da düşmanın işine yarıyor,” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki son gelişmeler, halkın örgütlerden beklentisini de yeniden gündeme getirdi. Birçok sivil girişim, toplumsal tabandan yükselen bir ulusal uzlaşı çağrısı yaparken, direnişin öncülerinden bazı isimler de “tek çatı altında birleşme zamanı geldi” mesajları veriyor.

Ancak tüm bu çağrılara rağmen, Filistinli gruplar arasında kalıcı bir siyasi ortaklık hâlâ kurulabilmiş değil. Bölgedeki gözlemciler, birliğin sağlanamaması durumunda direnişin kazanımlarının sürdürülebilir olmayacağı uyarısında bulunuyor.