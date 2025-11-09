Yeni Dönemde Güvenlik, Teknolojiye Uyum Sağlayanların Elinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dünya siyasetinde güç dengeleri hızla değişirken, ülkelerin güvenlik stratejileri de köklü bir dönüşümden geçiyor. Askeri analizlere göre yeni dönemin belirleyici faktörü, klasik savunma anlayışından çok daha fazlasını gerektiriyor: hız, uyum ve dijital kapasite.

Savunma uzmanları, “Artık bir ülkenin güvenliği sadece sınırları korumakla değil, bilgi akışını, enerji hatlarını ve teknolojik bağımsızlığını güvence altına almakla ölçülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu bağlamda siber savunma sistemlerinden yapay zekâ destekli komuta yapısına kadar uzanan yeni doktrinlerin önemi her geçen gün artıyor.

Özellikle Batı ittifakları içindeki çelişkiler ve Asya eksenli güç bloklarının yükselişi, stratejik rekabetin tam ölçekli bir mücadeleye dönüşmesine neden olmuş durumda. Bölgesel direniş eksenine yakın çevreler ise bu tabloyu “yeni çağın asimetrik savaş düzeni” olarak tanımlıyor.

Analistler, “Güvenliğini ve çıkarlarını koruyabilen devlet, artık en fazla silahı olana değil, en hızlı adapte olana aittir” yorumuyla geleceğin güvenlik denklemine dikkat çekiyor.