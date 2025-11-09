  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Kassam Tugayları: Refah’taki Çatışmaların Sorumlusu İsrail’dir, Teslimiyet Söz Konusu Değil

9 Kasım 2025 - 17:38
News ID: 1748506
Kassam Tugayları: Refah’taki Çatışmaların Sorumlusu İsrail’dir, Teslimiyet Söz Konusu Değil

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah’ta son günlerde artan çatışmalara ilişkin açıklama yaparak tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğunu bildirdi. Tugaylar, arabulucuları ateşkese riayet konusunda sorumluluk almaya çağırırken, “Teslimiyet ne gündemimizde ne de sözlüğümüzde var” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırıları yeniden şiddetlenirken, Kassam Tugayları’ndan sert bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in mevcut ateşkesi “asılsız gerekçelerle” ihlal ettiği ve sahadaki tüm gerilimin bundan kaynaklandığı belirtildi.

Tugaylar, “Direnişin sabrını zayıflık olarak gören düşman, yanılgısının bedelini cephede ödeyecektir” ifadelerini kullanarak, İsrail’in saldırılarının yalnızca askeri hedefleri değil sivilleri de hedef aldığını vurguladı.

Kassam kaynakları, arabuluculara da seslenerek, “Ateşkesi korumak uluslararası bir sorumluluktur. Ancak İsrail’in ihlallerine sessiz kalmak, suça ortak olmaktır,” uyarısında bulundu.

Refah’taki çatışmaların, İsrail’in bölgede kontrol alanını genişletme girişimiyle yeniden alevlendiği belirtiliyor. Direniş kaynakları, tüm baskılara rağmen “saha dengelerini koruma” kararlılığında olduklarını vurgularken, “Gazze teslim olmaz, direnir” mesajı öne çıktı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha