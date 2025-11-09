Kassam Tugayları: Refah’taki Çatışmaların Sorumlusu İsrail’dir, Teslimiyet Söz Konusu Değil

Tugaylar, “Direnişin sabrını zayıflık olarak gören düşman, yanılgısının bedelini cephede ödeyecektir” ifadelerini kullanarak, İsrail’in saldırılarının yalnızca askeri hedefleri değil sivilleri de hedef aldığını vurguladı.

Kassam kaynakları, arabuluculara da seslenerek, “Ateşkesi korumak uluslararası bir sorumluluktur. Ancak İsrail’in ihlallerine sessiz kalmak, suça ortak olmaktır,” uyarısında bulundu.

Refah’taki çatışmaların, İsrail’in bölgede kontrol alanını genişletme girişimiyle yeniden alevlendiği belirtiliyor. Direniş kaynakları, tüm baskılara rağmen “saha dengelerini koruma” kararlılığında olduklarını vurgularken, “Gazze teslim olmaz, direnir” mesajı öne çıktı.