Kassam Tugayları: Refah’taki Çatışmaların Sorumlusu İsrail’dir, Teslimiyet Söz Konusu Değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırıları yeniden şiddetlenirken, Kassam Tugayları’ndan sert bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in mevcut ateşkesi “asılsız gerekçelerle” ihlal ettiği ve sahadaki tüm gerilimin bundan kaynaklandığı belirtildi.
9 Kasım 2025 - 17:38
News ID: 1748506
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah’ta son günlerde artan çatışmalara ilişkin açıklama yaparak tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğunu bildirdi. Tugaylar, arabulucuları ateşkese riayet konusunda sorumluluk almaya çağırırken, “Teslimiyet ne gündemimizde ne de sözlüğümüzde var” ifadelerini kullandı.
