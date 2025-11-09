İşçi Partisi’nde Fırtına: Starmer’a Karşı İsyan Büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Krallık siyasetinde tansiyon her geçen gün artıyor. Son seçimlerden sonra yaşanan ekonomik sıkıntılar ve artan kamu tepkisi, İşçi Partisi içinde derin çatlaklara yol açtı. Parti kaynakları, Başbakan Keir Starmer’ın liderlik kapasitesinin ciddi biçimde sorgulandığını ve kulislerde farklı istifa tarihleri üzerinde konuşulduğunu aktarıyor.

Bazı milletvekilleri, Starmer’ın “kararsız ve teknokratik” yönetim tarzının, İşçi Partisi’nin geleneksel tabanını yabancılaştırdığını belirtiyor. Parti içi muhalefet kanadı, “Starmer halkın güvenini değil, sadece kurumların onayını kazandı” değerlendirmesiyle istifa çağrılarını sertleştiriyor.

Parti içinde yeni lider arayışlarının da başladığı öne sürülüyor. Öne çıkan bazı isimler, Starmer’ın koltuğu bırakması hâlinde erken kongre çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan yorumlara göre, İşçi Partisi’nde yaşanan bu kriz, yalnızca bir liderlik tartışması değil; aynı zamanda partinin “sol kimliğini yeniden tanımlama mücadelesi.” Starmer cephesi ise şu aşamada sessizliğini koruyor.