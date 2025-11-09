Colani’nin ABD Ziyareti SDG’yi Dışladı: “IŞİD’le Mücadelede Kiminle Yol Alacaklar?”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da taşlar yeniden yerinden oynarken, ABD’nin Suriye dosyasındaki son hamlesi bölgede yankı uyandırdı. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin Washington’a yaptığı ziyaret, hem zamanlaması hem de katılımcı listesiyle tartışma yarattı.

Amerikan kaynaklarına göre görüşmelerin ana başlığı, “IŞİD’le mücadelede yeni güvenlik koordinasyonu” oldu. Ancak dikkat çekici nokta, bu süreçte ABD’nin bugüne kadar sahada “en yakın ortağı” olarak nitelendirdiği SDG temsilcilerinden hiçbirinin davet edilmemesiydi.

Kulislerde, Colani’nin ziyaretiyle birlikte ABD’nin kuzey Suriye’deki dengeyi yeniden kurmayı hedeflediği iddiaları konuşuluyor. Bazı analistler, “Washington, sahada yıpranan SDG kartını rafa kaldırıp, daha esnek bir aktörle çalışmak istiyor olabilir” yorumunu yapıyor.

Bölge gözlemcileri ise bu gelişmenin, ABD’nin Suriye’deki çıkarlarını korumak için yeni bir vekil arayışına girdiği anlamına geldiğini belirtiyor. Direniş çevreleri, bu süreci “savaşın maskesini değiştirme çabası” olarak nitelendiriyor.

SDG cephesi ise sessizliğini korurken, örgüt içinden bazı kaynaklar, “Amerika bizi kullanıp kenara atıyor” tepkisini dile getirdi.