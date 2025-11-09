Trump’ın Oval Ofis Anı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyaset sahnesi, Trump’ın gündelik davranışlarını tartışmaya açacak bir fotoğrafla çalkalandı. Oval Ofis’te bir toplantı sırasında çekilen ve başkanın gözlerinin kapalı olduğu anı gösteren kareler, sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

Bazı yorumcular, fotoğrafı “Yoğun gündem karşısında kısa bir mola” olarak değerlendirirken, muhalif çevreler “Başkanın toplantıdaki ciddiyetsizliği” şeklinde eleştirdi. Görüntüler, Trump’ın çalışma tarzı ve liderlik kapasitesi konusunda yeniden tartışmaları başlattı.

Analistler, sosyal medyanın bu tür kareleri hızla viral hâle getirme gücüne dikkat çekerek, siyasi figürlerin her hareketinin artık küresel izleyici önünde değerlendirildiğini hatırlattı. Trump cephesi ise konuya dair resmi bir açıklama yapmadı, ancak fotoğrafın bağlamının yanlış yorumlandığı iddia edildi.

Bu olay, ABD siyasetinde başkanın halk ve medya karşısındaki algısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Taraftarlar ise fotoğrafı “Yoğun tempoya rağmen kararlılığın simgesi” olarak yorumladı.