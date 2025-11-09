  1. Ana Sayfa
İrlanda’dan UEFA’ya Sert Talep: İsrail Tüm Turnuvalardan Men Edilsin

9 Kasım 2025 - 17:49
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında izinsiz kulüpler organize etmesini ve ırkçılıkla mücadeledeki yetersizliğini gerekçe göstererek UEFA’ya resmi olarak tüm turnuvalardan men edilmesini talep etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa futbolunda gerilim tırmanıyor. İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail’in spor alanındaki uygulamalarını ve uluslararası hukuku ihlal eden faaliyetlerini UEFA’ya taşıdı. Federasyon, özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında kulüp ve turnuva düzenlemesini “uluslararası spor kurallarına aykırı ve politik müdahale niteliğinde” olarak nitelendirdi.

Ayrıca İrlanda tarafı, İsrail futbolunda gözlenen ırkçılık vakalarına karşı yeterli önlemlerin alınmadığını vurguladı. Federasyon açıklamasında, “Spor birleştirici olmalı; ancak İsrail’in politik ve etnik ayrımcılığı futbolda da kendini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

UEFA’nın konuya ilişkin yaklaşımı merakla beklenirken, Avrupa futbol kamuoyunda Filistin meselesinin spor arenasına yansıması tartışmaları yeniden alevlendirdi. İrlanda’nın talebi, özellikle uluslararası spor örgütlerinde İsrail’e karşı uygulanan baskının artmasına zemin hazırlayabilir.

Filistinli aktivistler ve direniş çevreleri, İrlanda’nın adımını destekleyerek, “Sporun siyasetten bağımsız olmadığını gösteren tarihi bir adım” yorumunu yaptı. UEFA’nın önümüzdeki günlerde vereceği karar, Avrupa futbolunun politik duruşu açısından belirleyici olacak.

