İrlanda’dan UEFA’ya Sert Talep: İsrail Tüm Turnuvalardan Men Edilsin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa futbolunda gerilim tırmanıyor. İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail’in spor alanındaki uygulamalarını ve uluslararası hukuku ihlal eden faaliyetlerini UEFA’ya taşıdı. Federasyon, özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında kulüp ve turnuva düzenlemesini “uluslararası spor kurallarına aykırı ve politik müdahale niteliğinde” olarak nitelendirdi.
9 Kasım 2025 - 17:49
News ID: 1748514
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında izinsiz kulüpler organize etmesini ve ırkçılıkla mücadeledeki yetersizliğini gerekçe göstererek UEFA’ya resmi olarak tüm turnuvalardan men edilmesini talep etti.
