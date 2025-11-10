İsrail’in Saldırı İradesi Zayıflıyor: Direniş Cephesi Yeni Döneme Hazırlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da dengeler hızla yeniden şekilleniyor. Gazze’de süregelen savaşın maliyeti ve direniş güçlerinin sahadaki dayanıklılığı, İsrail’in askeri hesaplarını derinden sarstı. Ülkede artan iç baskılar, hükümet içindeki çatlaklar ve askerî cephedeki zayıflayan moral, Tel Aviv’in savaş iradesini ciddi biçimde zedeliyor.

Güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun kuzeyde Lübnan sınırında yaşanan son çatışmalarda beklenenden çok daha fazla kayıp verdiğini bildiriyor. Hizbullah’ın artan füze kapasitesi ve bölgesel direniş ekseninin koordineli hamleleri, İsrail’in hem taktik hem de stratejik düzeyde baskı altında olduğunu gösteriyor.

Siyasi gözlemciler, Tel Aviv yönetiminin içinde bulunduğu ruh halinin, yeni ve geniş çaplı bir askeri maceraya sürüklenme riskini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Ancak analistlere göre, İsrail’in bu kez karşısında sadece Lübnan değil; Irak’tan Yemen’e kadar uzanan kararlı bir direniş hattı bulunuyor. Bu durum, olası bir saldırının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği endişesini artırıyor.

Direniş kaynakları ise “Artık inisiyatif sahada değil, halkların iradesinde. İsrail’in saldırı kapasitesi değil, direnişin direnci belirleyici hale geldi” değerlendirmesini yapıyor.

Uzmanlar, Tel Aviv’in mevcut şartlarda geniş çaplı bir cepheyi kaldırmasının mümkün olmadığını, atılacak yanlış bir adımın ise bölgedeki dengeyi tamamen direniş lehine çevirebileceğini belirtiyor.