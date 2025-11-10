Refah’ta Kuşatma: Direniş Kararlılığını Sürdürüyor, Suç İsrail’de

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’nin güneyindeki Refah kenti, yeniden yoğun çatışmalara sahne oluyor. Filistin direnişi, bölgedeki savaşçılarının bir kısmının İsrail güçleri tarafından çevrelendiğini doğrularken, kuşatmaya rağmen mevzilerde direnişin sürdüğünü bildirdi. Direniş yetkilileri, savaşçıların “geri adım atmayacağını” ve her karış toprağın bedelinin ağır olacağını ifade etti.

ABD’nin bölgeye gönderdiği özel temsilciler, ateşkesi kurtarmak ve gerilimi düşürmek amacıyla Tel Aviv’de temaslarda bulunuyor. Ancak diplomatik kaynaklar, Washington’un baskısına rağmen İsrail hükümetinin saldırı politikalarından vazgeçmediğini, bu tutumun olası bir ateşkesin önündeki en büyük engel olduğunu belirtiyor.

Direniş cephesi ise yaptığı açıklamada, “Saha gerçekleri değişmedi. Direniş ayakta, işgal ise zayıf düşüyor. Eğer yeni bir çatışma patlak verirse, bunun tek sorumlusu İsrail olacaktır,” ifadelerine yer verdi.

Refah’taki son gelişmeler, savaşın yeniden tırmanabileceği yönünde endişeleri artırırken, bölge halkı ağır bombardıman tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Direniş kaynakları, kuşatma altındaki savaşçılarla iletişimin sürdüğünü ve operasyonların koordineli biçimde yürütüldüğünü belirtiyor.

Bölgesel gözlemciler, ABD’nin diplomatik çabalarının İsrail’in askeri hesapları karşısında etkisiz kaldığı görüşünde. Analistlere göre, Tel Aviv’in saldırgan tutumu sürdükçe, sahadaki direniş kararlılığı daha da güçleniyor.