Hindistan-İsrail Savunma İş Birliği Derinleşiyor: “Air Lora” Ve “Ice Breaker” Füzeleri Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yeni Delhi ve Tel Aviv arasında savunma iş birliği hız kazanıyor. Hindistan Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, taraflar “Air Lora” ve “Ice Breaker” füzelerinin tedariki ve üretimi konusunda anlaşmalar üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında hem teknoloji transferi hem de ortak üretim planlanıyor.

Uzmanlar, bu hamlenin Hindistan’ın savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ve bölgesel caydırıcılık stratejisine katkı sağlayacağını belirtiyor. İsrail’in ileri füze teknolojileri, Hindistan’ın modernizasyon çabalarıyla birleştiğinde, Güney Asya’daki güç dengelerinde yeni bir denge unsurunun ortaya çıkmasına yol açabilir.

Yetkililer, anlaşmanın sadece askeri boyutu değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik boyutlarının da bulunduğunu vurguluyor. Ortak üretim ve teknoloji transferi, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da derinleştirecek.

Bölgesel gözlemciler, anlaşmanın Pakistan ve Çin’in dikkatini çekeceğini ve Hindistan’ın savunma politikasında daha proaktif bir konuma geçtiğini belirtiyor. Bu gelişme, aynı zamanda Hint-İsrail ilişkilerinde uzun vadeli bir stratejik güvenin işareti olarak değerlendiriliyor.