Bin Selman Beyaz Saray’da: Ortadoğu Gerginliklerini Azaltacak Plan Masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Suudi Arabistan’ın diplomatik hamleleri dikkat çekiyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Beyaz Saray ziyareti sırasında, ABD’ye sunacağı planın temel hedefinin Filistin-İsrail çatışması ile İran kaynaklı bölgesel riskleri azaltmak olduğu belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, planın Suudi Arabistan’ın hem bölgesel istikrarı sağlama hem de Washington ile ilişkilerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu aktarıyor. Planda, Filistin meselesinde adımların hızlandırılması ve İran’la ilgili diplomatik diyalogların artırılması yönünde öneriler bulunması bekleniyor.

Uzmanlar, Prens’in bu hamlesinin hem Körfez ülkeleri hem de bölgesel aktörler üzerinde siyasi etkisi olacağını ifade ediyor. Plan, olası gerilimleri azaltmayı ve bölgede kalıcı bir diplomatik dengeyi tesis etmeyi hedefliyor.

Bölgesel gözlemciler, Suudi Arabistan’ın bu girişimini, ABD ile stratejik iş birliğini derinleştirme ve Ortadoğu’daki güvenlik meselelerinde aktif rol oynama çabası olarak değerlendiriyor. Prens’in ziyaretinin ardından açıklanacak detaylar, hem Washington hem de Riyad’ın bölge politikaları açısından önemli bir dönemeç olarak görülüyor.