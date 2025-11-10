ABD Hükümet Krizi NATO Ve Ukrayna’ya Etki Ediyor: Silah Sevkiyatları Gecikiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’daki siyasi çıkmaz, transatlantik güvenlik iş birliğini doğrudan etkiliyor. NATO müttefikleri ve Ukrayna’ya yönelik planlanan silah sevkiyatları, federal hükümetin bütçe ve operasyonel kriz nedeniyle gecikiyor. Diplomatik kaynaklar, bu durumun hem müttefikler arasında koordinasyonu zayıflattığını hem de Ukrayna’nın savunma kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Dışişleri yetkilileri, gecikmenin özellikle modern silah sistemleri ve mühimmat teslimatlarında kritik aksamalara yol açtığını, sahadaki kuvvetlerin lojistik ve taktik planlarını zorladığını ifade etti. Yetkililer, “Gecikme, yalnızca askeri planlamayı etkilemekle kalmıyor, müttefikler arasında güven bunalımı yaratıyor” uyarısında bulundu.

Analistler, ABD’deki iç siyasi krizlerin, küresel güvenlik dinamikleri üzerinde beklenmedik etkiler doğurabileceğini, NATO’nun hızlı tepki kapasitesini sınırladığını söylüyor. Özellikle Ukrayna cephesinde, silah sevkiyatlarındaki gecikmenin, direnişin ve savunma hattının etkinliğini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Bazı NATO gözlemcileri, ABD’nin bütçe sorunlarını çözene kadar, müttefik ülkelerin kendi güvenlik önlemlerini güçlendirmek zorunda kalacağını ve bunun uzun vadede küresel askeri dengeleri yeniden şekillendirebileceğini öngörüyor. Krizin devam etmesi, transatlantik ittifakın koordinasyon kapasitesinde ciddi zayıflamalara yol açabilir.