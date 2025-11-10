Hizbullah’tan Uyarı: “Büyük İsrail” Projesi Bölgeyi Tehdit Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta konuşan Kamati, Ortadoğu’daki jeopolitik dengelerin giderek tehlikeli bir hal aldığını belirtti. İsrail’in genişleme politikalarının sadece Filistin’i değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade eden Kamati, “Sınırları fiilen Irak’a kadar uzanan bir devlet tahayyülü, bölgemizin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor” dedi.

ABD’nin Lübnan üzerindeki baskı politikalarına da dikkat çeken Kamati, Washington’un hem ekonomik hem de savunma alanında Lübnan’ı zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. Kamati’ye göre, bu strateji, ülkeyi siyasi ve toplumsal olarak parçalayarak İsrail lehine bir avantaj yaratmayı amaçlıyor.

Hizbullah yetkilisi, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının ancak direniş hattının korunmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Kamati, “Lübnan halkı ve direniş güçleri birleştiğinde, büyük İsrail projesine karşı koyabilir. Ayrışma ve teslimiyet, yalnızca işgalcilerin hedeflerine hizmet eder” ifadelerini kullandı.

Analistler, Kamati’nin açıklamalarının yalnızca Lübnan değil, tüm bölgedeki direniş ve ulusal egemenlik perspektifini yansıttığını belirtiyor. ABD ve İsrail’in politikalarının uzun vadede direniş cephesini daha da güçlendirebileceği, Kamati’nin açıklamalarından da okunuyor.