Direnişe Vefa Milletvekili Cişşi’den Uyarı: İsrail’in Planı Bölgeyi Hedefliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta konuşan Milletvekili Hüseyin Cişşi, İsrail’in saldırılarının yalnızca askeri hedefleri değil, sivil halkı da doğrudan etkilediğini vurguladı. “Saldırılar sivir-asker ayrımı gözetmiyor, halkımızın güvenliğini hiçe sayıyorlar,” dedi.

Cişşi’ye göre, Tel Aviv’in esas hedefi Lübnan’ı zayıf bir pozisyona getirip yeni müzakereler yoluyla siyasi ve ekonomik kontrol kurmak. “Bu proje, Lübnan’ın doğal zenginliklerini ele geçirmek ve bölgedeki stratejik hakimiyetini pekiştirmek için planlandı,” açıklamasını yaptı.

Direniş yetkilileri, bu tür girişimlerin yalnızca ülkeyi parçalamakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgedeki halk direnişini güçlendireceğini ifade ediyor. Cişşi, “Direnişin varlığı, bu tür planların önüne geçebilecek tek gerçek güçtür” dedi.

Analistler, İsrail’in bölgeyi yeniden şekillendirme stratejisinin Lübnan’ın iç dengelerini bozmayı amaçladığını, ancak direniş ekseninin güçlü duruşuyla bu planların büyük ölçüde engellenebileceğini belirtiyor.