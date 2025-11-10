HTŞ Lideri Colani: Washington’da İsrail’le Yeni Güvenlik Anlaşması Masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’da diplomatik temaslarda bulunan HTŞ lideri Colani, yaptığı açıklamada örgütün İsrail ile güvenlik ve stratejik iş birliği konularında müzakereler yürüttüğünü söyledi. Colani, anlaşmanın sadece askeri değil, aynı zamanda bölgesel dengeyi ve diplomatik ilişkileri de kapsadığını belirtti.

Yetkililer, görüşmelerin HTŞ’nin Ortadoğu’daki pozisyonunu güçlendirmeye ve ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya yönelik olduğunu ifade ediyor. Colani, “Bu süreç, hem güvenlik hem de diplomatik ilişkiler açısından kritik bir dönemeçtir. Hedefimiz, bölgesel istikrarı korurken örgütün rolünü artırmaktır,” dedi.

Analistler, Washington’daki temasların örgütün uluslararası arenadaki etki alanını genişletmeyi amaçladığını ve İsrail’in güvenlik çıkarlarıyla örtüşen bir iş birliği modeli üzerinde durulduğunu vurguluyor. Ancak bölgesel gözlemciler, bu anlaşma girişimlerinin direniş ekseninde bazı kaygılar yaratabileceğini ifade ediyor.

Colani’nin açıklamaları, örgütün hem saha hem de diplomatik eksende pozisyonunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ABD-İsrail hattındaki temasların sonuçları, önümüzdeki günlerde bölge dengeleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.