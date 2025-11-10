İsrail’den Baskı: Lübnan Ordusuna Hizbullah Evlerine Gözaltı Görevi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da tansiyon yeniden yükseliyor. Reuters ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi Lübnan ordusuna baskı yaparak, özel konutlarda Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen silahların aranmasını talep ediyor. Yetkililer, bu adımın Lübnan’ın iç işlerine doğrudan müdahale niteliği taşıdığını belirtiyor.

Hizbullah çevreleri, İsrail’in bu tür girişimlerinin hem Lübnan toplumunu bölmeyi hem de direniş hattını zayıflatmayı hedeflediğini ifade ediyor. Örgüt yetkilileri, ordunun böyle bir baskı karşısında nasıl hareket edeceğine dair dikkatli bir değerlendirme yürüttüğünü aktarıyor.

Bölge gözlemcileri, İsrail’in bu hamlesinin yalnızca Hizbullah’a değil, Lübnan devletinin egemenliğine ve sınır güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu vurguluyor. Analistler, özellikle Güney Lübnan’daki yerleşim alanlarının hassasiyetini göz önünde bulundurulduğunda, olası operasyonların ciddi bir halk tepkisi ve bölgesel gerginlik yaratabileceğini belirtiyor.

Hizbullah yetkilileri, İsrail’in planlarının başarısız olacağını ve direniş hattının her türlü baskıya karşı hazır olduğunu vurguluyor. Bu gelişme, Lübnan’daki İsrail karşıtı ve direniş yanlısı güçler arasında da dikkatle takip ediliyor.