Laricani’den Açıklama: Tahran’dan ABD’ye Yeni Mesaj Yok, Müzakereler Devam Ediyor

10 Kasım 2025 - 17:42
News ID: 1748945
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Tahran’ın ABD’ye yeni bir mesaj göndermediğini açıkladı. Laricani, müzakerelerin sürdüğünü ancak Washington’un ilerleme kaydetmeye istekli olmadığını vurgulayarak diplomatik çıkmazın altını çizdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran’dan yapılan açıklamalara göre, İran’ın diplomatik hattında herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Amerikalılara yeni bir mesaj iletilmediğini belirtti ve müzakerelerin hâlâ devam ettiğini kaydetti.

Laricani, Washington’un süreçteki tutumunun yavaş ve ilerlemeye kapalı olduğunu ifade ederek, “Müzakereler masada sürüyor, ancak karşı tarafın adım atma isteği sınırlı” dedi. Yetkililer, Tahran’ın diplomatik yaklaşımının sabırlı ve temkinli olduğunu, provokatif adımlardan kaçınıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, Laricani’nin açıklamalarını ABD’nin bölgesel stratejilerine karşı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Tahran’ın mesajı, müzakerelerdeki güç dengesini koruma ve Washington’un politikalarının tek taraflı ilerlemesini engelleme amacı taşıyor.

Bölgesel gözlemciler, İran’ın diplomatik sabrının sürdüğünü, ancak karşı tarafın inatçı tutumunun süreci uzatabileceğini ve jeopolitik riskleri artırabileceğini belirtiyor. Laricani’nin açıklamaları, Tahran’ın hem direniş çizgisini hem de ulusal çıkarlarını koruma kararlılığını yansıtıyor.

