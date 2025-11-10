Euro-Med: İsrail, ateşkese rağmen günde ortalama 8 Filistinliyi katlediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki toplu katliam politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Örgüt açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor. 20’den fazla kişiyi de yaralıyor." ifadelerine yer verildi.

İki yıldan fazla süredir devam eden abluka ve açlık politikalarının Gazze’deki 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ise bu duruma sessiz kalarak etkili bir önlem almadığı kaydedildi.