Kazakistan’ın İbrahim Adımı: Washington’dan Tahran’a Yeni Kuşatma Halkası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’un açıkladığı yeni diplomatik hamle, Orta Asya’da dikkat çekici bir jeopolitik manevranın işareti olarak yorumlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na dahil olduğunu duyurması, yalnızca diplomatik bir genişleme değil; aynı zamanda İran’a yönelik stratejik bir kuşatma zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

Gazze’deki savaşın ardından Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme girişimleri askıya alınmışken, ABD yönetimi süreci Orta Asya hattına taşıyarak yeni bir ivme kazandırma arayışında. Kazakistan’ın bu anlaşmaya katılımı, hem İsrail’in bölgedeki diplomatik alanını genişletirken hem de Washington’un İran çevresinde oluşturmak istediği baskı hattına önemli bir katkı sunuyor.

Bölge uzmanları, Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na dahil edilmesinin, ABD’nin hem enerji koridorlarını güvence altına alma hem de direniş eksenine yönelik diplomatik bir kuşatma stratejisini derinleştirme çabasının parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Tahran ise bu gelişmeyi, bölgesel istikrarsızlığı artıran bir provokasyon olarak nitelendirdi. İran medyasında yer alan yorumlarda, “ABD ve İsrail’in Orta Asya üzerinden yeni bir cephe açtığı” değerlendirmeleri öne çıkarken, direniş cephesinin bu girişimlere karşı “siyasi ve güvenlik temelli yeni tedbirler” alacağı ifade edildi.

Washington’un, Orta Asya ülkelerini “normalleşme” adı altında kendi bölgesel ajandasına entegre etme çabaları, önümüzdeki dönemde hem Tahran hem de Moskova tarafından yakından izlenecek gibi görünüyor.