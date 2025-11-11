ABD’nin Yeni Planı: HTŞ Üzerinden Suriye’yi İbrahim Anlaşmalarına Ekleme Girişimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da “normalleşme” adı altında yürütülen diplomatik manevralar, Suriye sahasına da taşınıyor. ABD’nin son haftalarda devreye aldığı yeni girişim, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ile İsrail arasında arka kapı diplomasisi kurmayı hedefliyor. İddiaya göre Washington, bu temasları İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesi kapsamında değerlendiriyor ve HTŞ’nin “siyasi olarak dönüştürülerek” sürece entegre edilmesini planlıyor.

Ancak bu girişim, sadece diplomatik değil, aynı zamanda sahadaki güç dengelerini derinden etkileyecek bir adım olarak görülüyor. Zira İdlib merkezli örgütün ABD aracılığıyla meşruiyet zemini kazandırılmaya çalışılması, Suriye’nin egemenliğini doğrudan hedef alan bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Bölge kaynakları, söz konusu planın “İsrail’in kuzey güvenlik hattını genişletme” ve “direniş hattını çevreleme” stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Washington’un, HTŞ’yi bu plana dahil ederek hem İran destekli güçlerin Suriye’deki varlığını sınırlamayı hem de İsrail’in sınır hattını güvence altına almayı amaçladığı ifade ediliyor.

Şam yönetimi ise bu temasları sert bir dille reddediyor. Suriye Dışişleri kaynakları, “İşgalci İsrail ile iş birliği anlamına gelecek her girişim, ulusal egemenliğe açık bir saldırıdır” açıklamasında bulunarak, sürecin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Direniş kaynakları ise ABD’nin bu hamlesini, “Gazze’de yenilgiye uğrayan İsrail’i Suriye sahasında nefeslendirme çabası” olarak nitelendiriyor. Bölgesel gözlemciler, bu planın sahada yeni çatışma alanları yaratabileceği ve direniş ekseninin buna karşı koordineli bir yanıt hazırlığı içinde olduğu görüşünde.