Washington Freni: Netanyahu’nun Gazze’de Yeni Savaş Planı Duvara Çarptı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki yıkıcı savaşın ardından “hesaplaşma” söylemini yeniden gündeme taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke içinde artan baskı ve siyasi yalnızlıkla karşı karşıya. Ancak askeri çevreler ve bölge uzmanları, Tel Aviv’in savaş kararını artık tek başına alamayacağı görüşünde birleşiyor.

İsrail meseleleri üzerine çalışan iki uzman, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde önceki biçimiyle bir askeri operasyonu yeniden başlatma ihtimalinin “neredeyse sıfır” olduğunu belirtti. Bunun temel nedeni, ABD’nin aktif biçimde devrede olduğu ateşkes sürecinin Washington’un denetimi dışında hareket edilemeyecek bir noktaya gelmesi.

Uzmanlardan biri, “Netanyahu’nun iç politikadaki hesapları, Washington’un bölgesel stratejisiyle çelişiyor. ABD’nin açık onayı olmadan İsrail’in Gazze’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatması mümkün değil,” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer uzman ise ABD’nin, savaşın bölgesel bir yangına dönüşmesinden endişe ettiğini belirterek, “Washington artık İsrail’e frene basması için doğrudan baskı yapıyor. Netanyahu’nun her hamlesi Beyaz Saray’ın onay süzgecinden geçmek zorunda,” ifadelerini kullandı.

Analistler, Netanyahu’nun iç kamuoyuna yönelik “güçlü lider” imajını korumak için zaman zaman sert açıklamalarda bulunsa da, fiili olarak ABD’nin çizdiği sınırların dışına çıkamayacağını söylüyor.

Direniş ekseni açısından bu durum, İsrail’in askeri inisiyatifinin kırıldığı bir döneme işaret ediyor. Artık savaş kararı Tel Aviv’de değil, Washington’da veriliyor — ve bu da sahada denklemi kökten değiştiren bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.