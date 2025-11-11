Kahire-Riyad Hattında Soğuk Rüzgâr: Ortak Dosyalar Çatışma Alanına Dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kahire ile Riyad arasında son haftalarda artan diplomatik gerginlik, bölge dengelerinde dikkat çeken bir kırılmaya işaret ediyor. Birkaç ay öncesine kadar ortak siyasi hedefler üzerinden yakın diyalog içinde olan iki ülke, artık hemen her bölgesel konuda karşıt pozisyonlarda duruyor.

Diplomatik kaynaklara göre, gerginliğin temelinde Gazze savaşı ve buna bağlı olarak Filistin meselesine yönelik farklı yaklaşımlar bulunuyor. Mısır, Refah sınır kapısının insani geçişlere açık tutulmasında ısrar ederken; Suudi Arabistan, İsrail ile yürüttüğü “sessiz normalleşme” temaslarını sürdürmek istiyor. Bu durum, iki başkent arasında güven krizini derinleştirdi.

Yemen dosyası da anlaşmazlığın diğer bir boyutunu oluşturuyor. Riyad, Sana’daki ateşkesi koruma yönünde adımlar atarken, Kahire yönetimi bu süreci Körfez çıkarlarına fazla bağımlı bir denge olarak görüyor. Enerji yatırımları, Kızıldeniz güvenliği ve Arap Birliği içindeki pozisyon farklılıkları da ilişkileri gerginleştiren başlıca başlıklar arasında.

Bölgesel analistler, Kahire-Riyad hattındaki bu soğumanın “geçici değil, yapısal bir kriz” olduğunu belirtiyor. Her iki ülkenin de kendi iç dengelerini koruma çabası, bölgesel liderlik yarışını daha da görünür hale getiriyor.

Kahire’nin son dönemde Tahran ile sınırlı temaslara yönelmesi, Riyad cephesinde rahatsızlık yaratırken; Suudi Arabistan’ın Washington’la yürüttüğü güvenlik anlaşması müzakereleri, Mısır tarafından “tek taraflılık” olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik çevreler, bu tabloyu “sessiz bir rekabetin yüksek sesli bir gerilime dönüşmesi” şeklinde yorumluyor. Tarafların, kısa vadede kapsamlı bir uzlaşıya varması ise bölgedeki mevcut dengeler dikkate alındığında pek olası görünmüyor.