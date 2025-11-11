Hizbullah: Hiçbir güç bizi teslim olmaya zorlayamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da ABD ve bazı Arap ülkelerinin baskılarıyla Beyrut’u işgalci İsrail’le masaya oturtma çabaları sürerken, Hizbullah’tan bu girişimlere net bir yanıt geldi. Lübnan Parlamentosu’ndaki Direnişe Sadakat Bloku milletvekili Ali el-Mukdad, bu baskıların amacının Lübnan’ı teslim olmaya zorlamak olduğunu belirterek, “Gücümüzü ya da ülkemizin kendini savunma hakkını zayıflatacak hiçbir müzakereyi kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Mukdad, uluslararası çevrelerin –başta ABD, Fransa ve Mısır olmak üzere– Lübnan’ı İsrail’le doğrudan görüşmelere çekmeye çalıştığını ifade ederek, “Bizden, Amerikalı ve Siyonist düşmanın dikte ettiği bir masaya oturmamız bekleniyor. Ama bu, direnişin silahını teslim etmek anlamına gelir. Buna asla izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah milletvekili Hüseyin Hac Hasan da benzer açıklamalarda bulunarak, bazı Lübnanlı siyasi grupların ülkenin gücünü hedef aldığını söyledi. Hasan, “Lübnan’ın gücü, evlatlarının kanıyla kurulmuş bir caydırıcılık denklemine dayanıyor. Bu gücü yok etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Eğer tüm dünya İsrail’i tanısa bile biz bu sahte varlığı asla tanımayacağız.” dedi.

Hasan ayrıca, “Şehitler olmasaydı, ne vatanımız olurdu ne de onurumuz. Onlar, direnişin onuruyla Lübnan’ı güçlü kıldılar.” ifadelerini kullandı.