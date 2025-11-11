Colani’den Sert Çıkış: “Golan İşgali Sürerken İsrail’le Masaya Oturmayız”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasında dengeleri etkileyebilecek yeni bir açıklama geldi. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, son günlerde İsrail’in Golan Tepeleri çevresinde artan askeri faaliyetlerine değinerek, “İşgal genişlerken masa kurulamaz” ifadesini kullandı.

Colani’nin açıklaması, ABD’nin arabuluculuğunda yürütüldüğü iddia edilen “İbrahim Anlaşmaları genişleme süreci” kapsamında HTŞ’nin de bölgesel denkleme dahil edilmesi yönündeki planların gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Ancak Colani, bu iddiaları dolaylı biçimde reddederek, “İşgalciyle görüşme, direniş ilkesine ihanet olur” mesajı verdi.

HTŞ kaynakları, örgütün bu tutumunu “pragmatik değil, ilkesel bir duruş” olarak nitelendirirken, İsrail’in Golan’daki askeri tahkimatının sahadaki hassas dengeleri bozduğunu vurguladı. Bu gelişme, Washington’un Suriye dosyasında izlediği yeni normalleşme stratejisini de zora sokabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölge uzmanları, Colani’nin açıklamasını sadece İsrail’e değil, aynı zamanda ABD’nin “HTŞ’yi siyasileştirme” projesine verilmiş dolaylı bir yanıt olarak yorumluyor. Analistlere göre bu açıklama, HTŞ’nin direniş söylemini yeniden ön plana çıkararak sahadaki meşruiyetini güçlendirme arayışının bir parçası.

Siyasi çevrelerde ise Colani’nin bu çıkışının, Suriye içindeki güç dengelerini etkilemesinin yanı sıra, bölgesel dosyalarda da yeni kırılmalara yol açabileceği belirtiliyor.